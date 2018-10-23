КМДА: 63% будинків киян, які обслуговують ЖЕД, вже підключили до тепла

Будинки ОСББ, ЖБК, відомчі та інвестиційні підключені на 36%, оскільки тепло туди подається за індивідуальними заявками, тобто за їхнім власним рішенням.

Станом на ранок 23 жовтня у Києві до послуги централізованого опалення підключені 63% житлових будинків, що обслуговуються комунальними житлово-експлуатаційними дільницями.

Про це сьогодні під час прес-брифінгу повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Будинки ОСББ, ЖБК, відомчі та інвестиційні підключені на 36%, оскільки тепло туди подається за індивідуальними заявками, тобто за їхнім власним рішенням. Робота продовжується у плановому порядку.

Пантелеєв зауважив, що у столиці опалювальний сезон розпочався із 15 жовтня: за індивідуальними заявками було розпочате підключення закладів освіти, дитсадків і лікарень. Із суботи, 20 жовтня, у зв’язку із похолоданням розпочали масове підключення до опалення житлових будинків.

«На сьогодні ми подали тепло до усіх будівель бюджетної сфери, у садочки, школи (тимчасова відсутність послуги у цих закладах може бути спричинена аварійними ситуаціями, що оперативно усуваються). Ми подали тепло сьогодні у 63% будинків, які управляються містом. І 36% – це будинки ОСББ і ЖБК, вони включилися, але за індивідуальними заявками, тобто згідно із їхнім рішенням. Є багато будинків, що здійснили заходи з термомодернізації, і вони самі вже вирішують: чи влаштовує їх температура і коли їм вмикатися», – зауважив Петро Пантелеєв.

Заступник голови КМДА підкреслив, що підключення здійснюється згідно із графіком, що узгоджений усіма службами, зокрема КП «Київтеплоенерго», ПАТ «Київгаз» і житлово-експлуатаційними організаціями. Цей графік враховує і стан мереж, і кількість пошкоджень, що відбуваються традиційно під час пуску тепла у місті.

«Також виконуються роботи для забезпечення гарячою водою близько 5% абонентів, які ще без гарячої води із причини пошкодження мереж», – сказав Петро Пантелеєв.