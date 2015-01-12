Кличко: столичним притулком для собак має займатися "людина, яка хворіє проблемами тварин"
Київський міський голова, голова КМДА Віталій Кличко звільнив директора КП "Притулок для тварин" Тараса Смурного.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення він прийняв сьогодні після інспекції притулку для тварин у Бородянці.
"Я побачив покинуту базу..., яка нагадує звалище... Найближчим часом буде реорганізація і буде очолювати організацію людина, яка хворіє проблемами тварин... Ви написали заяву, потім її відкликали. Ображайтесь - не ображайтесь, але на цьому місці повинна бути людина, яка хворіє цим, живе цим. Тому рішення прийняте, і ви з сьогоднішнього дня не є директором цього підприємства", - сказав Кличко, звертаючись до Смурного.
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За словами Кличка, невдовзі буде проведено реорганізацію, внаслідок якої буде об'єднано ветеринарну службу, притулок для собак і Центр ідентифікації тварин.
"Ми будемо це об'єднувати в одну організацію", - сказав він.