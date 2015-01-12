Кличко: столичним притулком для собак має займатися "людина, яка хворіє проблемами тварин"

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення він прийняв сьогодні після інспекції притулку для тварин у Бородянці.

"Я побачив покинуту базу..., яка нагадує звалище... Найближчим часом буде реорганізація і буде очолювати організацію людина, яка хворіє проблемами тварин... Ви написали заяву, потім її відкликали. Ображайтесь - не ображайтесь, але на цьому місці повинна бути людина, яка хворіє цим, живе цим. Тому рішення прийняте, і ви з сьогоднішнього дня не є директором цього підприємства", - сказав Кличко, звертаючись до Смурного.

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За словами Кличка, невдовзі буде проведено реорганізацію, внаслідок якої буде об'єднано ветеринарну службу, притулок для собак і Центр ідентифікації тварин.

"Ми будемо це об'єднувати в одну організацію", - сказав він.