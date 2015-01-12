Кличко запевняє, що зелена вода, яка може з'явитися у домівках киян, відповідає всім нормам
Мер столиці Віталій Кличко запевняє киян, що вода зеленого кольору, яка може потекти з кранів, відповідає всім нормам і є безпечною.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.
Зокрема, на запитання журналістів, як він може прокоментувати інформацію, що з кранів киян може піти зелена вода, Кличко відповів: “Ця вода відповідає всім нормам, нам необхідно виявити витік води, у зв'язку з цим були вжиті такі заходи для того, щоб вода мала колір».
«Вибачаємось перед киянами, хто відчуватиме незручності, але дана вода не має ніяких наслідків для організму», - сказав Кличко, додавши, що за кілька днів вода з кранів киян буде знову звичного кольору.
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Він також поінформував, що на сьогодні скликав нараду з приводу ситуації на Бортницькій станції аерації.
Як повідомлялося, раніше у «Київенерго» попередили, що з 12 січня упродовж 3 тижнів перевірятимуть стан тепломереж за допомогою барвника зеленого кольору.
"Кольорова" вода допоможе виявити місця пошкодження в системі теплопостачання. Флуоресцеїн не завдає шкоди здоров'ю людини і навколишньому середовищу. Цей захід погоджено з санепідемстанцією Києва та районними держадміністраціями", - йдеться в повідомленні.
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Перевірки пройдуть у частині Печерського, Шевченківського, Голосіївського, Дніпровського, Дарницького та Солом’янського районів.
«Київенерго» просить мешканців столиці у разі виявлення води із зеленим відтінком не вживати її для приготування їжі та прання.