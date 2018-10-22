Київ цього року отримає 300 кілометрів оновлених доріг - Кличко

За словами мера Києва, бюджет міської транспортної галузі на 2018 рік склав 9,2 млрд гривень.

Київ виконає цьогорічні плани щодо ремонту доріг та модернізації транспорту.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив на брифінгу після відкриття семінару зі стратегічного планування та оцінки ефективності управління дорожнім сектором, організованого Всесвітньою дорожньою асоціацією, Міністерством інфраструктури України, Київською міською державною адміністрацією та незалежною ініціативою CoST.

«Ми виконаємо плани, які визначили на цей рік. І вже закінчуємо капітальне оновлення 300 км доріг та проїздів», - сказав Кличко.

За словами міського голови, бюджет транспортної галузі на 2018 рік склав 9,2 млрд гривень. Він нагадав, що в 2016-2017 роках в столиці капітально відремонтували понад 500 кілометрів доріг. Ще 300 км запланували оновити в 2018-му.

Серед капітально відремонтованих цього року столичних вулиць Кличко відзначив вулиці Олени Теліги, Ярославів Вал, Леонтовича, Набережне шосе, проспект Дружби народів, бульвар Вернадського.

"Наступного року ми розпочнемо капремонт, зокрема, вулиць Хрещатик, Богдана Хмельницького, Івана Франка", - додав мер столиці.

Також влада Києва і далі працює над тим, аби облаштувати Велику кільцеву дорогу, розвантаживши таким чином центральні вулиці від великого потоку авто, що їдуть через місто. В цьому питанні Київ сподівається на підтримку міністерства інфраструктури та обласної влади, на балансі якої перебуває частина Кільцевої.

Що стосується оновлення рухомого складу міського транспорту, то, за словами Кличка, за останніх кілька років міська влада закупила 100 нових автобусів, 103 тролейбуси, 45 сучасних трамваїв.

"Київ сьогодні розглядає можливість залучення іноземних коштів, щоб інвестувати їх в транспортну галузь, в модернізацію і оновлення міського громадського транспорту", - підкреслив Віталій Кличко.