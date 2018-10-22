Кличко: ми розвиваємо транспортну інфраструктуру, аби підвищити комфортність життя киян

Мер Києва наголосив, що протягом останніх чотирьох років розвиток транспортної та дорожньої інфраструктури є одним із головних пріоритетів роботи столичної влади.

Розвиток транспортної та дорожньої інфраструктури Києва є одним із головних пріоритетів в роботі столичної влади.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час відкриття семінару зі стратегічного планування та оцінки ефективності управління дорожнім сектором, організованого Всесвітньою дорожньою асоціацією, Міністерством інфраструктури України, Київською міською державною адміністрацією та незалежною ініціативою CoST.

“Я радий вітати всіх присутніх на першому в Україні міжнародному семінарі із стратегічного планування та оцінки ефективності управління дорожнім сектором. І дякую, що такий захід відбувається в нашому місті”, - сказав Кличко.

Він нагадав, що наприкінці червня Київ став першою столицею в Європі, яка отримала членство у Всесвітній дорожній асоціації. Адже в організації представлені переважно країни на рівні урядів.

Кличко наголосив, що протягом останніх чотирьох років розвиток транспортної та дорожньої інфраструктури є одним із головних пріоритетів роботи столичної влади.

“Ремонт доріг, будівництво нових транспортних розв’язок, зручний громадський транспорт, розвиток велоінфраструктури – це стратегічний напрямок для розвитку нашого міста на найближчі роки”, - відзначив мер столиці. - Адже якісні і безпечні дороги та ефективна логістика - це показник розвинутості і комфортності життя, складова інвестиційної та туристичної привабливості міста”, - додав Кличко.

Він нагадав, що за два попередніх роки в місті капітально відремонтували понад 500 кілометрів доріг. Цього року заплановано оновити ще 300 кілометрів. Всього ж в Києві 1667 кілометрів автошляхів.

За словами міського голови, столична влада отримала у спадок занедбану інфраструктуру, яку сьогодні активно оновлює. ”Сьогодні ми ремонтуємо дороги, які не бачили капремонту по 20, 30 а то і 40 років! В якому ж вони мають бути стані? Ми в спадок отримали і катастрофічну ситуацію зі станом мостів та шляхопроводів. Здійснили перевірку, під час якої виявили, що понад 70 об’єктів знаходяться в передаварійному стані”, - зазначив Кличко та зауважив, що завдання міської влади - в максимально короткі терміни зробити все, аби відремонтувати проблемні об’єкти.

“Для нас проведення такого семінару - це можливість вчитися у найкращих, переймати вкрай необхідний для нас досвід, впроваджувати в містах України передові сучасні технології”, - підкреслив Віталій Кличко.

У вівторок фахівці дорожньої галузі з різних країн світу продовжать спілкування і визначення планів роботи Всесвітньої дорожньої асоціації на наступних 4 роки в Колонному залі КМДА.