У Києві зіткнулися два автомобіля та маршрутка, є жертви

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«У Оболонському районі на автошляху Київ-Гостомель о 8:55 11 січня сталося зіткнення 2-х легкових автомобілів та маршрутного мікроавтобусу. Внаслідок дорожньо-транспортної події загинула 1 особа та 11 осіб з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до лікарні», - йдеться в повідомленні.

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