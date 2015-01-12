У Києві зіткнулися два автомобіля та маршрутка, є жертви

08:44, 12 січня 2015
Київ
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У Києві внаслідок зіткнення двох автомобілів та маршрутного мікроавтобусу 1 людина загинула, 11 – травмовані.

скорая

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«У Оболонському районі на автошляху Київ-Гостомель о 8:55 11 січня сталося зіткнення 2-х легкових автомобілів та маршрутного мікроавтобусу. Внаслідок дорожньо-транспортної події загинула 1 особа та 11 осіб з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до лікарні», - йдеться в повідомленні.

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