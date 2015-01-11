У Бортничах стічні води могли потрапити у водопровід - госпіталізовано 45 людей

"У Бортничах протягом трьох днів, з 8-го по 10 січня, було госпіталізовано 45 людей, із них 15 - діти, із симптомами гострої кишкової інфекції. Санітарна служба райадміністрації взяла проби воду для експертизи", - повідомив голова київського управління Держсанепідемслужби Олег Рубан, передає gordonua.com.

Рубан додав, що місцеві жителі скаржилися на низьку якість питної води протягом усіх свят, проте у житлово-комунальній службі не відреагували на звернення.

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У суботу Держсанепідемслужба та Київська міська держадміністрація прийняли рішення про відключення водопроводу, щоб провести дезінфекцію свердловин і водопроводу. Очікується, що роботи будуть завершені у середу, 14 січня.

За словами глави Держсанепідемслужби, "Київводоканал" організував підвезення води для мешканців мікрорайону.

З приводу можливих причин потрапляння стічних вод до свердловини Рубан повідомив виданню, що очевидці повідомляли про аварії каналізації поблизу від артезіанських джерел, яка сталася у столиці у період сильних заморозків.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Тернопільській області двоє чоловіків отруїлися випарами в погребі.