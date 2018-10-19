КМДА: В будинках, де провели заходи з термомодернізації, вартість опалення знизилась у 2-3 рази

За останні чотири роки тарифи на тепло і гарячу воду суттєво підвищились через зростання ціни на природний газ.

Кияни сьогодні можуть впливати на витрати на комунальні послуги і знижувати їх шляхом проведення заходів термомодернізації.

Ціна опалення може зменшитись утричі за рахунок встановлення теплопункту, утеплення будинку, заміни вікон тощо. Так, мешканці будинку на бульварі Ярослава Гашека, 18 сплатили в опалювальний період 10 гривень за квадратний метр опалювальної площі замість нормативних 31,5 гривень за квадратний метр.

Про це вчора у прямому ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє офіційний сайт КМДА.

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Він зауважив, що за останні чотири роки тарифи на тепло і гарячу воду суттєво підвищились через зростання ціни на природний газ. Органи місцевої влади не мають повноважень впливати на вартість енергоносіїв. Але вони можуть створити умови, за яких люди сплачуватимуть менше, навіть при нинішній високій вартості газу.

«У Києві діє програма «70/30», у рамках якої здійснюються у житлових будинках енергоефективні заходи за принципом співфінансування. Місто оплачує 70% вартості, а люди збирають ще 30%. Мешканці встановлюють індивідуальні теплопункти з погодним регулюванням тепла, утеплюють будинки, замінюють обладнання і конструкції. У результаті – колосальна економія на комунальних платежах. Так, у будинку на Ярослава Гашека, 18 люди сплачували в один із місяців опалювального періоду 10 гривень за квадратний метр опалення», – зауважив Петро Пантелеєв.

Він зазначив, будинків, що взяли участь у програмі, вже більше 330 і кількість їх збільшується.