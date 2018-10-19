Кличко: В Києві розпочався опалювальний сезон, тепло вже подається в учбові та лікувальні заклади

Він пояснив, що на початку опалювального сезону через збільшення тиску в трубах, де є проблемні ділянки, стаються прориви.

Столична влада розпочала опалювальний сезон у Києві. Тепло вже подають в школи, дитсадки, інші навчальні заклади та лікарні.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в програмі “Сніданок з 1+1”.

“Ми вже почали опалювальний сезон. Навчальні заклади – дитячі садки, школи, - лікарні отримують гарячу воду і тепло. Загалом місто готове до опалювального сезону”, - сказав Кличко.

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Він пояснив, що на початку опалювального сезону через збільшення тиску в трубах, де є проблемні ділянки, стаються прориви. Їх оперативно ліквідовують аварійні служби. За тиждень-два система теплопостачання працюватиме стабільно.

Також мер зауважив, що багато комунікацій у місті знаходяться в зношеному стані. Відтак, після передачі теплоенергетичного комплексу в управління громади Києва, столична влада розпочинає програму з модернізації системи водо-і теплопостачання.

“Ми реалізовуватимемо програму із заміни старих труб. Це достатньо коштовний процес. Але, тим не менш, ми вже інвестуємо на багато більше грошей у модернізацію комунікацій, ніж інвестувала компанія “Київенерго”, - підкреслив Віталій Кличко.