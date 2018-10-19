Кличко: Міст, що з’єднає Володимирську гірку з Аркою дружби народів, плануємо відкрити навесні

Міст, який з’єднає два туристичних маршрути – парк “Володимирська гірка” і парк “Хрещатий”, слугуватиме виключно для пішоходів і велосипедистів.

Пішохідно-велосипедний міст, що з’єднає парк “Володимирська гірка” з Аркою дружби народів, планують звести та відкрити наприкінці весни наступного року.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в програмі “Сніданок з 1+1”.

Так, за словами міського голови, міст з’єднає два туристичних маршрути – парк “Володимирська гірка” і парк “Хрещатий” та слугуватиме виключно для пішоходів і велосипедистів. Мер показав відеоролик про те, як виглядатиме новий міст.

Він буде довжиною 210 метрів, ширина буде змінною - від 6 метрів в регулярних зонах до 14 метрів в зонах оглядових майданчиків. Мостовий перехід зроблять із бетону та скла.

“З мосту відкриватиметься дивовижний вид на Дніпро. Можна буде побачити увесь Київ. Цей міст зробить наше місто ще більш привабливим для туристів”, - зазначив Кличко.

За словами мера Києва, наступної весни буде завершено реконструкцію Алеї художників. Відтак планують втілити проект великого туристичного маршруту, який розпочинатиметься від Пейзажної алеї і завершуватиметься біля Києво-Печерської Лаври.

Сам міст міська влада обіцяє презентувати киянам та гостям столиці наприкінці весни 2019 року.

“Наприкінці наступної весни ми вже плануємо відкрити цей міст”, - сказав Віталій Кличко.