У Києві відновили рух на синій гілці метро

Потяг, що зламався на станції "Почайна", відправлений у депо для з'ясування причини несправності.

У Києві на синій гілці метро відновлено рух поїздів у звичайному режимі.

Про це у мікроблозі Twitter повідомляє КП «Київський метрополітен».

"Увага! Синя гілка! Рух відновлено у звичайному режимі. Всі станції працюють", - йдеться в повідомленні.

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"Потяг з поломкою знято у депо для з'ясування причини несправності. Перепрошуємо за тимчасові незручності", - заявили в метрополітені.

Як повідомляв УНІАН, у Києві обмежували рух на синій гілці метро внаслідок поломки поїзда на станції "Почайна". Рух потягів на станціях "Почайна" і "Тараса Шевченка" був призупинений. Потяги рухалися від "Героїв Дніпра" до "Оболоні" та від "Теремків" до "Контрактової площі".