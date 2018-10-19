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У Києві обмежили рух на синій гілці метро

10:30, 19 жовтня 2018
Київ
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Сталася поломка поїзда по станції "Почайна" / фото УНІАН

Про це у мікроблозі Twitter повідомляє КП «Київський метрополітен».

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"Синя гілка. Поломка поїзда по станції "Почайна". Рух поїздів організовано від "Героїв Дніпра" до "Оболоні" та від "Теремків" до "Контрактової площі". Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.

Раніше рух на "червоній" гілці метро призупиняли через людину, яка впала на колію.

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Теги: #Київ#метро#зупинена синя гілка в Києві