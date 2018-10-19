У Києві обмежили рух на синій гілці метро

Наразі рух потягів на станціях "Почайна" і "Тараса Шевченка" призупинений.

У Києві внаслідок поломки поїзда на станції "Почайна" обмежено рух на синій гілці метрополітену.

Про це у мікроблозі Twitter повідомляє КП «Київський метрополітен».

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"Синя гілка. Поломка поїзда по станції "Почайна". Рух поїздів організовано від "Героїв Дніпра" до "Оболоні" та від "Теремків" до "Контрактової площі". Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.

Раніше рух на "червоній" гілці метро призупиняли через людину, яка впала на колію.