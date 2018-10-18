Кличко закликав Київраду зберегти надбавки вчителям

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради підтримати проект рішення про внесення змін до бюджету столиці на 2018-ий рік. Про це він заявив під час відкриття засідання Київради.

"Я звертаюся до вас підтримати сьогодні проект рішення щодо внесення змін до бюджету столиці на 2018-ий рік. Бо воно стосується і зарплат та надбавок вчителів, усіх працівників сфери освіти Києва", - сказав Кличко. Він нагадав, що Київ, як і інші міста, не доотримав державну освітню субвенцію. Тож столична влада має самотужки вирішити проблему із забезпеченням освітян.

Також мер закликав підтримати рішення про впорядкування прийняття до комунальної власності громади столиці об'єктів житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної інфраструктури.

Він нагадав, що днями місто відновило гаряче водопостачання до третини будинків киян, де кілька місяців не було гарячої води. Столиці вдалося уникнути можливого зриву опалювального сезону. І Київ розпочинає його вчасно.

"Столиця пройшла через надзвичайно складний період. Повернувши, вперше в Україні, теплоенергетичний комплекс в управління громади від приватної компанії, місто стояло на порозі колапсу. І ситуація ця була створена штучно,- наголосив Кличко. - Але, сьогодні головне: Київ нарешті отримує газ і розпочав постачання гарячої води в оселі киян. Ми підключили ТЕЦ-6. На більшу потужність тепер працює ТЕЦ-5. Відновили роботу ті котельні, які не працювали через відсутність газу", - додав він.

Як відзначив міський голова, місто розпочало технологічний процес запуску системи опалення.

"Тепло вже подається у дитсадки, школи та лікарні. Планово нам потрібно не менше 10 днів, щоб подати тепло в усі будинки та установи столиці. Якщо виникатимуть пошкодження мереж, аварійні ситуації будуть усувати точково. Система теплопостачання працюватиме",- підкреслив Кличко.

Він нагадав, що місту вдалося відстояти свою позицію, і Київ не витрачатиме бюджетні кошти на погашення штрафів та пені приватної компанії "Київенерго" - майже 1,2 млрд гривень. Відтак, частина цих коштів може бути спрямована на підтримку столичних освітян.

"Цю суму, як ви знаєте, намагалися стягнути за штрафи і пені приватної компанії. Нам є куди витрачати ці гроші! Зокрема, частину цих коштів ми можемо спрямувати на підтримку столичних освітян",- наголосив Віталій Кличко.