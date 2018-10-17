КМДА: у столиці запущені усі котельні, що тривалий час не працювали через відсутність газу

У Києві відновили роботу всі котельні, які не працювали тривалий час через відсутність природного газу.

Наразі постачання теплоносія відновлене у повному обсязі, і триває ліквідація пошкоджень тепломереж, що сталися під час запуску гарячої води. Щодоби комунальне підприємство «Київтеплоенерго» усуває більше 40 пошкоджень.

Про це сьогодні заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час інспекції ремонтних роботі на вулиці Кирилівській, 105.

«Наразі в роботі аварійних бригад «Київтеплоенерго» понад 120 пошкоджень мереж, тому в деяких будинках може бути тимчасово відсутнє гаряче водопостачання, допоки ремонтні роботи не будуть завершені. Загалом працює 34 аварійно-відновлювальні бригади», – пояснив Петро Пантелеєв.

Він перевірив, зокрема, роботи на вулиці Кирилівській, де пошкоджена ділянка тепломережі діаметром 300 мм, що була прокладена ще 1964 року.

«Найбільше пошкоджень маємо у Подільському та Оболонському районах. Нагадаю, тривалий час частина тепломереж перебувала без теплоносія, що сприяло підвищеній корозії. Тому під час запуску гарячої води виникли додаткові пошкодження. «Київтеплоенерго» зараз їх ліквідує і вийде на планове і стабільне постачання послуг», – сказав представник КМДА.