"Київенерго" назвало райони столиці, де може з'явитися зелена вода

ПАТ «Київенерго» з 12 січня 2015 р. протягом трьох тижнів проводитиме спеціальні заходи, спрямовані на виявлення місць витоків води у тепломережах частини Печерського, Шевченківського, Голосіївського, Дніпровського, Дарницького та Солом’янського районів столиці.

Про це повідомляє прес-служба енергокомпанії.

Для цього до мережевої води додадуть органічний барвник (флуоресцеїн), який додасть воді зеленого відтінку, і це допоможе виявити місця пошкодження у системі теплопостачання.

Читайте такожУ Києві термін повірки квартирних лічильників води продовжать до 1 березня

Зазначається, що роботи проводитимуться за погодженням санепідемстанції м. Києва та районних державних адміністрацій.

Зони теплових мереж, де проводитимуться згадані заходи, охоплюють систему теплопостачання житлових масивів Русанівка, Березняки, Теличка, Звіринець, Липки, Чорна гора, Печерськ, центральної частини міста, Теремки-1, Теремки-2, Деміївка (частково), Саперна Слобідка, Первомайський, Чоколівка, Солом’янка, Караваєві Дачі, Лук’янівка (частково), Позняки, Осокорки (перелік вулиць додається). Звертаємо також увагу, що у зв’язку з наявністю технологічних зв’язків між теплоджерелами можлива поява води із зеленим відтінком й у прилеглих житлових масивах.

Читайте такожФранцузька компанія дослідить в Києві оптимізацію системи теплопостачання

Фахівці запевняють, що флуоресцеїн не завдає шкоди здоров’ю людини та зовнішньому середовищу.

При наявності пошкоджень тепломереж пофарбована вода може потрапити до внутрішньобудинкових мереж. Тому Київенерго звертається до мешканців столиці, керівників підприємств та експлуатуючих організацій з проханням при виявленні води із зеленим відтінком повідомити про це за телефоном кол-центру компанії 15-88 зі стаціонарного телефону або 202-15-88 з мобільного та не використовувати її для приготування їжі, прання тощо.