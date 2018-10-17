Кличко: ми встановлюємо на в’їздах до столиці знаки, що символізують велику історію Києва

На основних в’їздах в Київ продовжують встановлювати символічні знаки, пов’язані з історією столиці.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час огляду нового в’їзного знаку у Солом'янському районі.

“Ми продовжуємо встановлювати на основних в’їздах до Києва символічні знаки, пов’язані з історією нашого міста. Так, на Одеській трасі, киян та гостей міста зустрічає фігура князя Володимира. На Житомирській - княгині Ольги. На Бориспільській - Архистратиг Михаїл. У Жулянах встановлений знак з обрисами засновників Києва - братів Кия, Щека, Хорива та їх сестри Либеді”, - зазначив Кличко.

Також, за словами міського голови, на в’їзді в Київ з боку Броварів до кінця осені закінчать встановлювати знак з фігурою Богдана Хмельницького. А вже навесні наступного року на трасі зі сторони Гостомеля всіх, хто приїжджає до Києва, зустрічатиме Ярослав Мудрий.

Мер відзначив, що давав завдання архітекторам розробити знаки, які символізуватимуть велику історію нашого міста.

«Київ - європейське місто! А встановлення символів міста на в’їздах до нього - європейська практика. Це неправильно, маючи стільки видатних особистостей, символів, таку багату історію, обмежуватися табличкою на в’їзді», - сказав Кличко.

Архітектурні елементи в’їзних знаків виконані з металу та встановлені на бетонному п’єдесталі, який облицьований гранітом.

Загальна висота композиції знаку, що розташований біля аеропорту ім. Сікорського, – 11 м, висота фігур – 8 м. На п’єдесталі змонтовані літери КИЇВ, висотою 2 м. Вночі знак підсвічується. Навколо встановленої композиції зробили благоустрій території.