У Києві зліпили 30-метрову снігову скульптуру (фоторепортаж)
16:24, 09 січня 2015Київ
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У столиці створили рекордну снігову композицію.
Скульптурна композиція зі снігу «Лицарі, Грифон, Дракон» створена в рамках проекту Kiev Ice Portal.
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Її розмір сягає понад 30 метрів у довжину і понад 3 метрів у висоту.
Реєстрація національного рекорду України «найдовша снігова композиція» відбулася 9 січня.
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