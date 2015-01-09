У Києві зліпили 30-метрову снігову скульптуру (фоторепортаж)

16:24, 09 січня 2015
Київ
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У столиці створили рекордну снігову композицію.

Скульптурна композиція зі снігу «Лицарі, Грифон, Дракон» створена в рамках проекту Kiev Ice Portal.

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Її розмір сягає понад 30 метрів у довжину і понад 3 метрів у висоту.

Реєстрація національного рекорду України «найдовша снігова композиція» відбулася 9 січня.

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