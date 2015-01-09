У Києві задіяні понад 500 одиниць техніки для прибирання вулиць від снігу
Комунальна корпорація «Київавтодор» задіяла близько 300 одиниць спецтехніки для розчищення вулиць Києва від снігу.
До роботи також залучено понад 220 тракторів і малої механізації житлово-експлуатаційних організацій для прибирання дворів і проїздів, повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.
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Прибирання прибудинкових територій та міжквартальних проїздів забезпечують понад 4 тис. працівників столичних житлово-комунальних служб.
Міська влада також звертає увагу керівників приватних підприємств, зокрема, торгових точок, які працюють у Києві, на необхідність прибирання прилеглої території.
За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру, в столиці сьогодні збережеться хмарна погода зі значними опадами. Температура повітря коливатиметься від - 9 до 0 °С.