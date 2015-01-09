У Києві задіяні понад 500 одиниць техніки для прибирання вулиць від снігу

До роботи також залучено понад 220 тракторів і малої механізації житлово-експлуатаційних організацій для прибирання дворів і проїздів, повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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Прибирання прибудинкових територій та міжквартальних проїздів забезпечують понад 4 тис. працівників столичних житлово-комунальних служб.

Міська влада також звертає увагу керівників приватних підприємств, зокрема, торгових точок, які працюють у Києві, на необхідність прибирання прилеглої території.

За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру, в столиці сьогодні збережеться хмарна погода зі значними опадами. Температура повітря коливатиметься від - 9 до 0 °С.