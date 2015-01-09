У 2014 році в Києві демонтовано понад 1,6 тис. МАФів

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

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Відзначається, що в минулому році було демонтовано 191 МАФ працівниками КП «Київблагоустрій» та райдержадміністрацій, всі інші МАФи демонтованівласниками за результатами вжитих заходів.

В минулому році активно проводився демонтаж біля арки Дружби Народів - 74 одиниці, на вул. Хрещатик та на Майдані Незалежності - 27 споруд.