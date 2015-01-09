У 2014 році в Києві демонтовано понад 1,6 тис. МАФів

11:59, 09 січня 2015
Київ
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У 2014 році в столиці демонтовано 1 680 одиниць незаконно встановлених малих архітектурних форм (МАФ).

В 2014 году в Киеве демонтировано более 1,6 тыс. незаконно установленных МАФов / фото КГГА

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

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Відзначається, що в минулому році було демонтовано 191 МАФ працівниками КП «Київблагоустрій» та райдержадміністрацій, всі інші МАФи демонтованівласниками за результатами вжитих заходів.

В минулому році активно проводився демонтаж біля арки Дружби Народів - 74 одиниці, на вул. Хрещатик та на Майдані Незалежності - 27 споруд.

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