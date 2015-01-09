У центрі Києва горів кінотеатр «Панорама»

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, встановлено, що пожежа виникла на балконі великого кінозалу біля кінопроекторної під час перегляду фільму.

На момент прибуття перших підрозділів до місця виклику відвідувачі кінотеатру в кількості 20 чоловік були евакуйовані.

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Пожежу ліквідовано о 19 год. 32 хв. Ймовірною причиною займання є несправність електропроводки.

Жертв та потерпілих немає.

Як повідомляв УНІАН, наразі через наслідки пожежі в Києві не працює кінотеатр «Жовтень» на Подолі. В ньому пожежа сталася ввечері 29 жовтня через підпал. Ліквідація пожежі тривала п’ять годин. Будівля кінотеатру зазнала значних пошкоджень.