Директор «Жовтня»: суперечки про статус пам’ятки для будівлі затримують відновлення кінотеатру

Про це заявила директор кінотеатру Людмила Горделадзе, передає Радіо Свобода.

Як пояснює Горделадзе, пам’яткою архітектури може бути лише автентична будівля, а фасад «Жовтня» з 1930 року трансформувався тричі. Тож, щоб надати статус пам’ятки архітектури, потрібна тривала дослідницька робота. Частину документів для цього готували ще до пожежі, однак ускладнення виникли саме через сумніви в автентичності.

Тим паче, підкреслює Горделадзе, наразі актуально говорити не про реконструкцію будівлі, а про збереження закладу культури. Адже кінотеатр був одним із небагатьох у місті, де можна було переглянути авторське кіно. Багато років поспіль «Жовтень» був одним із постійних майданчиків київських кінофестивалів, а незадовго до пожежі у прокаті почала з’являтися актуальна документалістика.

На думку Горделадзе, «Жовтень» може бути пам’яткою лише як кінотеатр, тобто пам’яткою історії. «Він важливий для киян саме як заклад культури. Адже люди вийшли не за будівлю, вони вийшли за відновлення осередку кіномистецтва, що був унікальним за своїм репертуаром у Києві», – наголосила вона.

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Утім, юрист Марина Соловйова, яка бере участь а обговоренні майбутнього кінотеатру, стверджує: статус пам’ятки може допомогти запобігти забудові – щоб у процесі реконструкції на місці кінотеатру не з’явилась багатоповерхівка. Облікова картка пам’ятки передбачає, що саме буде предметом охорони, зауважує фахівець. І хоча складання картки справді вимагає дослідницької роботи, Соловйова вважає, що до значної затримки це не призведе.

Як повідомляв УНІАН, Київрада має намір у січні на черговому своєму засіданні визначитись із наданням статусу пам’ятки будівлі кінотеатру «Жовтень». На наданні статусу пам’ятки наполягав депутат Київради Дмитро Гордон, який підготував відповідний проект рішення. Гордон також пропонував надати статус скверу земельній ділянці площею 0,45 га біля кінотеатру, між будинками №26/10 по вул. Костянтинівській та №25 по вул. Межигірській.

Проект рішення викликав суперечки серед депутатів та тривале обговорення. Частина депутатів наполягала на тому, що надання статусу пам’ятки будівлі кінотеатру уповільнить процес її відновлення. Однак інша частина депутатів підтримувала позицію автора проекту, заявляючи, що початок процесу оформлення статусу пам’ятки не заважатиме проводити роботи з реставрації.

Наразі будівля потребує якнайшвидшої консервації, інакше до весни може зазнати ще більших руйнувань. Грошей на це поки що немає.

Довідка УНІАН. Пожежа в кінотеатрі «Жовтень» на Подолі сталася ввечері 29 жовтня. Ліквідація пожежі тривала п’ять годин. Будівля кінотеатру зазнала значних пошкоджень.

31 жовтня депутати Київради на зборах, що відбулися з ініціативи мера, вирішили заснувати благодійний фонд ”Відновимо разом” для забезпечення фінансування робіт з відбудови після пожежі кінотеатру ”Жовтень”. Очолити фонд було запропоновано директору кінотеатру Людмилі Горделадзе.

Депутати Київради також прийняли рішення про звільнення ТОВ ”Кіноман”, яке є орендарем приміщень ”Жовтня”, від сплати оренди на період відбудови кінотеатру.

Крім того, Кличко дав доручення Департаменту фінансів КМДА знайти джерела для фінансування робіт з відновлення кінотеатру ”Жовтень”.