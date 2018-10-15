Кличко: понад 26 тисяч киян захищали і захищають Україну на Сході держави

Кличко відзначив, що столична влада робить все можливе, щоб підтримати захисників України, їхні родини та сім’ї загиблих воїнів.

Понад 26 тис. киян з 2014 року захищали і захищають нашу державу на Сході України. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на суспільно-мистецькій акції «Вони присягнули на мир і волю», яка відбулася у столичному Палаці спорту.

Кличко відзначив, що столична влада робить все можливе, щоб підтримати захисників України, їхні родини та сім’ї загиблих воїнів.

«Понад 26 тисяч киян-захисників отримали матеріальну допомогу від 5 тисяч до 25 тисяч гривень. 34 родини загиблих героїв теж отримали допомогу. Щомісячно адресну матеріальну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг отримує 431 особа, - підкреслив Кличко. - Ми допомагаємо у лікуванні пораненим захисникам України. - І компенсуючи тим, хто звертається, витрати на стаціонарне лікування. І 150 киян з числа постраждалих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій були направлені на санаторно-курортне лікування», - сказав Кличко.

Мер столиці зазначив, що киянам-учасникам АТО та членам сімей загиблих захисників влада Києва надала одноразову матеріальну допомогу до Дня перемоги і Дня пам’яті та примирення.

Втім, як відзначив Кличко, всі ці цифри не вимірюють тієї мужності та патріотизму, які демонструють захисники України.

«Нове українське військо, яке загартувалося у безжалісній війні з агресором, є прикладом мужності і символом непереможності духу. Українські воїни, добровольці, волонтери довели, що Україна здатна захищати свою землю і незалежність», - підкреслив мер Києва.

Він також привітав всіх з днем святої Покрови Пречистої Богородиці і з Днем українського козацтва. «Нехай Божа Матір оберігає вас. Як завжди оберігала і надавала українським воїнам сил у боротьбі з ворогом», - сказав Кличко.