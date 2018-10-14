Шварценеггер у Києві зустрівся із Кличком і пообіцяв повернутися (відео)

Легендарний Арнольд Шварценеггер вперше прилетів до України.

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з Арнольдом Шварценеггером, який вперше відвідав українську столицю. Про це мер написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Часу, на жаль, було небагато, але трохи показав Київ своєму другу Арні, який вперше відвідав наше місто. Шварценеггер прилетів на бізнес-форум, і ми з радістю зустрілися, прогулялися та пообідали. Арнольду дуже сподобалося наше місто, пообіцяв наступного разу приїхати надовше. Він в доброму гуморі, почувається добре, знімається в кіно і передав вітання українцям», - написав Віталій Кличко.

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Він також розмістив відео, в якому Шварценеггер висловив своє захоплення Києвом і пообіцяв повернутися знову.

«Я зараз у Києві. Відвідую свого друга - мера Віталія Кличка. Я радий, що ми зустрілись і розказуватиму про це в Каліфорнії, - зазначив Шварценеггер. - Це мій перший візит в Київ, і я закохався в ваше місто. I’ll be back! Hasta la vista, baby!», - сказав Арнольд Шварценеггер.

«Сподіваюся, наступного разу позитивних емоцій від нашого міста в тебе буде ще більше. Ми забезпечимо це!», - пообіцяв Кличко Шварценеггеру.