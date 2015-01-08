Дарницькій ТЕЦ вугілля вистачить до кінця опалювального сезону

Як повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА), близько 80 тис. т вугілля знаходяться на складах ТОВ «Єврореконструкція» і ще близько 80 тис. т перебувають на стадії транспортування, і ці запаси дозволять забезпечити нормальну роботу Дарницької ТЕЦ до кінця опалювального сезону.

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Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв на Дарницькій ТЕЦ перевірив наявні запаси палива і виконання графіків поставок придбаного вугілля. «На сьогоднішній день Дарницька ТЕЦ постачає тепло в більш ніж тисячу житлових будинків і понад 120 медичних і освітніх закладів Дніпровського та Дарницького районів столиці. Надзвичайно важливо, що загальні обсяги палива для Дарницької ТЕЦ дозволяють нам говорити про її стабільну роботу на найближчі 3 місяці, тобто до кінця опалювального періоду», - наголосив Петро Пантелєєв.