Кияни вночі принесли квіти та лампадки під посольство Франції (фото)

Про це повідомляє «Українська правда».

Люди приносили квіти і лампадки. Дехто приніс роздруковані карикатури з Charlie Hebdo та ісламські релігійні символи, які стали причиною нападу на журналістів.

На посольстві на вулиці Рейтарській на знак жалоби приспущені прапори Франції та ЄС.

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Вранці в середу троє зловмисників увірвалися в будівлю, де розташовується редакція Charlie Hebdo в 11-му окрузі Парижа, і відкрили вогонь по людях, які перебували там. Нападникам вдалося втекти з місця події на автомобілі. Жертвами нападу стали 12 осіб, у тому числі - чотири художники видання, двоє поліцейських і оглядач радіостанції France Inter. Ще 11 осіб отримали різні поранення.