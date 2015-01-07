Опівдні в центрі Києва розпочнеться "Різдвяна Країна Мрій"
7 січня о 12:00 на Софійській площі в Києві розпочнеться міжнародний фестиваль «Різдвяна Країна Мрій».
Про це повідомляють у прес-службі КМДА.
"Гостей чекатиме ярмарок народних майстрів, колядки від рок- і фолк-гуртів України та Франції, жива Різдвяна Шопка, смачні частування традиційних українських страв та зірковий вертеп", - наголошується у повідомленні.
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В рамках фестивалю в центрі Києва також планують встановити рекорд з наймасовішого виконання колядки «Добрий вечір тобі, пане господарю». Нагадують, що минулого року традиційну різдвяну пісню у Києві одночасно виконували понад три тисячі киян та гостей столиці.
"Зі сцени лунатимуть мелодії колективів та виконавців: «Райгородок», «КАНА», «Вранергес», «Бурдон», «Гурт Врода», «Олег Скрипка та ЛеГранд оркестра». Окрім того, гостям заходу казкар Сашко Лірник, подарує Різдвяний вертеп за участю зіркових гостей", - додають у КМДА.
Триватиме фестиваль до пізнього вечора.