Опівдні в центрі Києва розпочнеться "Різдвяна Країна Мрій"

Про це повідомляють у прес-службі КМДА.

"Гостей чекатиме ярмарок народних майстрів, колядки від рок- і фолк-гуртів України та Франції, жива Різдвяна Шопка, смачні частування традиційних українських страв та зірковий вертеп", - наголошується у повідомленні.

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В рамках фестивалю в центрі Києва також планують встановити рекорд з наймасовішого виконання колядки «Добрий вечір тобі, пане господарю». Нагадують, що минулого року традиційну різдвяну пісню у Києві одночасно виконували понад три тисячі киян та гостей столиці.

"Зі сцени лунатимуть мелодії колективів та виконавців: «Райгородок», «КАНА», «Вранергес», «Бурдон», «Гурт Врода», «Олег Скрипка та ЛеГранд оркестра». Окрім того, гостям заходу казкар Сашко Лірник, подарує Різдвяний вертеп за участю зіркових гостей", - додають у КМДА.

Триватиме фестиваль до пізнього вечора.