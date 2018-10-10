Кличко: за 2 роки 300 тисяч мешканців Троєщини зможуть проїхати по Подільсько-Воскресенському мосту

Влада Києва робить усе, аби за два роки відкрити автомобільне сполучення через Подільсько-Воскресенський міст.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час інспекції будівельних робіт на мосту.

За його словами, введення в експлуатацію Подільського мостового переходу значно покращить сполучення між лівобережною та правобережною частинами міста. Крім того, завершення будівництва мосту разом з підходами до нього поліпшить дорожню ситуацію в столиці загалом.

«Проектна пропускна спроможність мостового переходу - 60 тис. одиниць авто на добу. А це б суттєво розвантажило інші транспортні артерії міста. Сьогодні добова інтенсивність руху автотранспорту по 5-ти мостах через Дніпро у Києві складає загалом близько 300 тис. одиниць авто. І в "часи пік" пропускна спроможність мостів перевищується майже у 3 рази», - зазначив Кличко.

Мер нагадав, що Подільсько-Воскресенський міст будують з 2003-ого року. А документи щодо планів його будівництва датовані ще 1979 роком. Аби закінчити це будівництво, місту потрібні чималі кошти. Кличко зазначив, що постійно веде переговори з іноземними інвесторами, щоб залучити гроші.

За всі роки на міст було витрачено близько 5 млрд грн. бюджетних коштів. А для завершення будівництва потрібно ще 7 млрд грн. У 2018 році виконано робіт на більш ніж 500 млн. грн. Зокрема, йдеться про роботи з укріпленням опор та спорудженням нових. Довжина мостового переходу від вул. Межигірської до бульвару Перова – більше 10 кілометрів.

«За умови належного фінансування нам потрібно приблизно 2 роки, щоб запустити міст. А потім можна буде говорити вже і про будівництво метро. Питання метро на Троєщину залишається для нас дуже важливим, і ми повинні цей проект реалізувати», - заявив мер столиці.

Кличко зазначив, що в планах на наступний рік – завершення робіт на основному перегоні мосту. За цей час будівельники мають прибрати опори, які підтримують арочну конструкцію.

Також, аби продовжити роботи, необхідно прибрати декілька незаконно побудованих дач, які заважають подальшому просуванню будівництва. Ці справи нині розглядаються у судах.