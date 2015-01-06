Київ попередили про штормовий вітер, який налетить в найближчу годину
10:34, 06 січня 2015Київ
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Синоптики попереджають про посилення поривів вітру в Києві.
До кінця доби 6 січня очікують пориви вітру 15-20 м/с / Думская
Як повідомляє Український Гідрометцентр, «у найближчу годину з утриманням до кінця доби 6 січня очікують пориви вітру 15-20 м/с».
Напередодні синоптики прогнозували, що сьогодні, 6 січня, на автошляхах Києва буде «тотальна ожеледиця», туман та погана видимість.
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Раніше повідомлялось, що за інформацією гідрометцентру України, також сьогодні у столиці спостерігатиметься хмарність, опади, на дорогах ожеледиця, а далі очікується зниження температури до -10.
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