Київ попередили про штормовий вітер, який налетить в найближчу годину

Як повідомляє Український Гідрометцентр, «у найближчу годину з утриманням до кінця доби 6 січня очікують пориви вітру 15-20 м/с».

Напередодні синоптики прогнозували, що сьогодні, 6 січня, на автошляхах Києва буде «тотальна ожеледиця», туман та погана видимість.

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Раніше повідомлялось, що за інформацією гідрометцентру України, також сьогодні у столиці спостерігатиметься хмарність, опади, на дорогах ожеледиця, а далі очікується зниження температури до -10.