На місці колишнього болота Кличко відкрив новий сучасний парк на Троещині

Мер Києва Віталій Кличко відкрив першу чергу нового парку на Троєщині. Парк створили в Деснянському районі - вздовж проспекту генерала Ватутіна між вулицею Оноре де Бальзака та проспектом Маяковського.

“Поки ще тепло, ми не припиняємо роботи з облаштування столичних зелених зон. І сьогодні відкриваємо першу чергу ще одного із запланованих на цей рік - нового парку на Троєщині, - сказав Кличко. - На місці новоствореного парку раніше були хащі, тому перед початком робіт тут розчистили територію, вирівняли ландшафт, пересадили частину дерев. І ми бачимо, яка тут тепер гарна і комфортна зона відпочинку. І як багато людей приходять вже сюди”, - зазначив мер.

Другу чергу парку планується відкрити наступного року.

Загальна площа нового парку сягатиме 9,5 га. Сьогодні презентували облаштовану першу чергу на 2,3 га.

У новому парку встановили сучасні лави, урни для сміття, енергозберігаюче LED-освітлення, навігаційні покажчики та зрошувальну систему. Здійснили озеленення території. Також у зоні відпочинку облаштували прогулянкові доріжки з фібробетону та ФЕМ, велосипедні доріжки. Розчистили озеро та укріпили берег.

Є у новій зоні відпочинку й майданчик для занять спортом і альтанка. А для малечі встановили два дитячих майданчики. Збудували також будиночок садівника із вбиральнею та відремонтували голуб’ятню поруч із парком.

На відкриття нової зони відпочинку прийшло багато місцевих мешканців. А на кожній з локацій парку діти і підлітки влаштували танцювальний флеш-моб.

Вартість капітального ремонту парку з водними об’єктами – 48 млн. грн.

Всього цього року на оновлення парків та скверів, відзначив Кличко, столична влада виділила рекордну суму - понад 200 млн грн.

Нагадаємо, цього року в столиці після капремонту до Дня міста відкрили першу чергу оновленого парку “Володимирська гірка” в центрі міста. Згодом - парк «Відрадний» в Солом’янському районі, першу чергу парку «Перемога» в Дніпровському районі, сквер на Подолі біля кінотеатру “Жовтень” та другу чергу парку «Наталка» на Оболоні. Облаштували і першу чергу парку "Муромець" у Деснянському районі та встановили в ньому скульптуру Іллі Муромця. Оновили Сирецький парк в Шевченківському районі столиці.