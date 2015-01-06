Киян попередили про сильну ожеледицю на дорогах столиці

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

За даними Українського Гідрометцентру, у вівторок, 6 січня, на автошляхах Києва прогнозується тотальна ожеледиця, туман та погіршена видимість. Київська міська влада закликає киян та гостей столиці без зайвої потреби не користуватися особистим автотранспортом, а надавати перевагу громадському транспорту.

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Раніше повідомлялось, що 6 січня, температура повітря в Україні знизиться і становитиме вночі та вдень 5-12 градусів морозу, ввечері до 15 градусів морозу. Сніг, від невеликого до помірного, пройде в західних областях, на півночі України і в Криму. На решті території суттєві опади малоймовірні.