Кличко: Ми підтримаємо київських вчителів та виділимо гроші на зарплати з міського бюджету

В Києві вирішене питання щодо виплати грошової винагороди освітянам з нагоди Дня працівника освіти.

Київрада має внести зміни до бюджету міста, аби вчителі столичних шкіл отримали заплановані надбавки до заробітної плати в повному обсязі.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час години запитань до мера на сесії Київради, передає прес-служба Кличка.

За його словами, проблема з виплатами виникла через розподілення державної субвенції Міністерством фінансів за новою формулою. В результаті цього Київ недоотримав понад 865 млн. грн. на заробітну плату вчителям.

«Ми зверталися неодноразово до уряду з проханням збільшити обсяги освітньої субвенції столиці на 2018 рік. На жаль, Києву коштів не додали, - підкреслив Кличко. - Сьогодні Департамент фінансів КМДА спільно з районними державними адміністраціями завершують розрахунки щодо суми необхідних коштів для виплати надбавок вчителям у повному обсязі. Щоб вирішити це питання ми готові здійснити перерозподіл видатків між бюджетними програмами та галузями. Для цього Київрада має внести зміни до бюджету столиці, які наразі готуються», - відзначив мер.

Також Кличко зазначив, що в Києві вирішене питання щодо виплати грошової винагороди освітянам з нагоди Дня працівника освіти. Столичні вчителі отримають її в першій половині жовтня.