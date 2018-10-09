Київ готовий прийняти людей, яких евакуювали через вибухи на військових складах - Кличко

Головне управління ДСНС у столиці підготувало 11 пожежних рятувальних авто і 50 чоловік особового складу, які готові вирушити на Чернігівщину.

Столична влада готова надати допомогу у ліквідації наслідків вибухів на військових складах біля Ічні та постраждалим місцевим мешканцям.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на початку сесійного засідання Київради, передає прес-служба КМДА.

«Вже багато людей евакуювали з небезпечної зони - понад 10 тисяч. Більшість - до Ніжина. Я говорив з мером Ніжина. Запропонував допомогу. І в разі потреби - що необхідно, і що зможемо, ми надамо, - відзначив Кличко. - Також зараз головне управління ДСНС у столиці підготувало 11 пожежних рятувальних авто і 50 чоловік особового складу, які готові вирушити на Чернігівщину», - сказав мер столиці.