У київському метро підліток отримав травми, зірвавшись з вагона поїзда

Про це повідомляють у прес-службі Київського метрополітену.

"Разом із товаришем хлопець намагався проїхатися, зачепившись за останній вагон, від станції «Олімпійська» до станції «Площа Льва Толстого» Куренівсько-Червоноармійської лінії, проте зірвався з вагона на перегоні. Постраждалого підібрав машиніст наступного поїзда. Із травмами хлопця доставили до лікарні. На місце події прибули правоохоронці", - сказано в повідомленні.

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Також повідомляється, що метрополітен працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, у січні минулого року на столичній станції метро "Золоті ворота" 50-річний чоловік втратив свідомість і впав на рейки під час прибуття поїзда.