На зустрічі з Кличком австрійський спортсмен похвалив Київ за зразкову організацію марафону

Зазначимо, Еріх Артнер втратив обидві ноги майже 30 років тому, але, пройшовши курс реабілітації, продовжує займатися спортом, як і до хвороби.

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з австрійським спортсменом з інвалідністю Еріхом Артнером.

“Вчора в нашому місті відбувся марафон, в якому брали участь бігуни з усієї країни, багато киян, багато іноземців. У забігу також подолав дистанцію спортсмен, у якого немає ніг. Спортсмен, який довів, якщо є воля, цілеспрямованість і сила духу - людина може досягти вражаючих результатів”, - відзначив мер.

Еріх Артнер втратив обидві ноги майже 30 років тому, але, пройшовши курс реабілітації, продовжує займатися спортом, як і до хвороби.

“Еріх двічі подолав дистанцію Ironman. Не кожен здоровий спортсмен здатен на таке. Еріх власним прикладом показує, що нічого неможливого в житті немає”, - розповів журналістам після зустрічі Віталій Кличко.

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У свою чергу спортсмен поділився враженнями про Київ.

“Дуже сподобався Київ. Це казкове місто. Організація марафону була на найвищому рівні, мені є із чим порівнювати, бо я брав участь у марафонах в Берліні, Афінах, у Відні. Своїм результатом я, в принципі, задоволений, завжди треба прагнути чогось більшого”, - розповів спортсмен.

Найголовніше, за його словами, розуміти, що навіть після травми життя продовжується.

“Інвалідність - це не кінець. Це початок іншого етапу на життєвому шляху. Потрібно багато чого змінити, багато чого відкоригувати. Це просто новий початок, новий виклик від життя”, - відзначив Артнер.

Мер столиці подарував Еріху Артнеру боксерські рукавички зі своїм автографом, як символ того, що за свою мрію і свою мету треба боротися кожного дня.