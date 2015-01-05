На Різдво у Києві встановлять рекорд з наймасовішого виконання колядки

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

У цей день на гостей чекатиме ярмарок народних майстрів, колядки від кращих рок- і фолк-гуртів України та Франції, жива Різдвяна Шопка, смачні частування традиційними українськими стравами, зірковий вертеп.

Крім того, тут планують встановити рекорд із наймасовішого виконання колядки. У минулому році традиційну різдвяну пісню одночасно виконувало понад три тисячі киян та гостей столиці. Для того, аби перевершити цей рекорд, кожен охочий зможе долучитися до дійства.

На початку фестивалю глядачів чекатиме музична програма, яку о 16:30 відкриватиме християнський гурт «Кана» (Львів).

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О 17:30 розважатиме киян та гостей міста український фольк-рок етноф’южн гурт «Voanerges» (Київ). Для прихильників традиційної фольк-музики звучатиме о 18:30 гурт «Бурдон» (Львів). Зазначимо, колектив виконує музику із східноєвропейським, карпатським фольклором та нотками скандинавської та західноєвропейської народної музики. Також о 19:30 відбудеться різдвяний виступ нового українського поп-гурту «Врода» (Київ).

«По-справжньому відчути дух Різдва допоможе театралізоване дійство «Зірковий Вертеп», який відбудеться о 20:15», - повідомили у прес-службі і зазначили, що у фіналі Різдвяної «Країни Мрій» о 21:00 виступить Олег Скрипка у супроводі «Легранд Оркестру».