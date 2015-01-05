Киян попередили про небезпеки на дорогах столиці через погіршення погоди

11:39, 05 січня 2015
Київ
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Столична Державтоінспекція просить водіїв бути обережними на дорогах через погіршення погоди.

УНІАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ Києва, за інформацією гідрометцентру України, сьогодні у столиці спостерігатиметься хмарність, опади, на дорогах ожеледиця, а далі очікується зниження температури до -10.

Відтак, ДАІ просить водіїв «зважати на погодні умови, збільшувати дистанцію до транспортних засобів, що рухаються попереду, їхати з включеним ближнім світлом фар (чи протитуманними фарами), відмовитись від ризикованих маневрувань, при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію».

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Також ДАІ радить «бути уважними при проїзді пішохідних переходів, заздалегідь знижувати швидкість, не об'їжджати транспорт, який зупинився перед «зеброю», зупинитись і пропустити людей, які переходять дорогу».

Крім того, ДАІ рекомендує пішоходам прикріплювати до одягу світловідбиваючі елементи. Особливо важливо забезпечити такими простими захисними засобами дітей.

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