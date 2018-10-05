Кличко про оновлений гуртожиток «Київпастрансу»: ми маємо дбати про умови проживання наших фахівців

Мер Києва Віталій Кличко оглянув капітально відремонтований гуртожиток для працівників КП «Київпастранс» у Святошинському районі.

Побудоване ще у 1970 році, приміщення перебувало в незадовільному стані.

«Ми, як міська влада, дбаємо не тільки про оновлення рухомого складу муніципального транспорту, не тільки про ремонт та будівництво нових станцій, зупинок та оновлення трамвайних колій. Наша головна цінність – це люди, які працюють в комунальних підприємствах і забезпечують функціонування транспортної сфери, - зазначив мер столиці. – Транспортним підприємствам столиці сьогодні гостро не вистачає фахівців. Чимало їх їдуть працювати закордон, йдуть на приватні підприємства. Ми маємо зробити все, аби люди з досвідом залишалися тут, а для цього їм треба створити умови», - сказав Кличко.

Оновлений гуртожиток розрахований на проживання 150 людей. Є в ньому і кімнати для родин з дітьми. У приміщенні гуртожитку обладнано дитячу ігрову кімнату, є актовий зал для дітей, спортивний зал, медпункт. На кожному поверсі сучасні кухні та санвузли.

Під час ремонту тут здійснили підсилення фундаменту та оновили і утеплили фасад будівлі, зробили новий дах, поставили нові енергозберігаючі вікна та двері. Також в будівлі оновили систему теплопостачання, зробили ремонт у кімнатах та всіх побутових приміщеннях. Облаштували прибудинкову територію та дитячий майданчик.

Як зазначив Віталій Кличко, в планах міської влади - відремонтувати всі гуртожитки для працівників «Київпастрансу».

«Ми маємо дбати про умови, в яких живуть наші фахівці. А також - поліпшувати умови їх праці, соціальні стандарти, - сказав мер. - Тут, в оновленому, комфортному і гарному приміщенні мешкатимуть професіонали, від злагодженої роботи яких залежить якість, а головне – безпека перевезення пасажирів у столиці», - зазначив Кличко.

Гуртожиток зараз вводять в експлуатацію і за два-три тижні транспортники заселяться в оновлені помешкання.