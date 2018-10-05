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Кличко про оновлений гуртожиток «Київпастрансу»: ми маємо дбати про умови проживання наших фахівців

16:02, 05 жовтня 2018
Київ
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Кличко оглянув капітально відремонтований гуртожиток для працівників КП «Київпастранс» / kiev.klichko.org

«Ми, як міська влада, дбаємо не тільки про оновлення рухомого складу муніципального транспорту, не тільки про ремонт та будівництво нових станцій, зупинок та оновлення трамвайних колій.  Наша головна цінність – це люди, які працюють в комунальних підприємствах і забезпечують функціонування транспортної сфери, - зазначив мер столиці. – Транспортним підприємствам столиці сьогодні гостро не вистачає фахівців. Чимало їх їдуть працювати закордон, йдуть на приватні підприємства. Ми маємо зробити все, аби люди з досвідом залишалися тут, а для цього їм треба створити умови», - сказав Кличко.

Оновлений гуртожиток розрахований на проживання 150 людей. Є в ньому і  кімнати для родин з дітьми. У приміщенні  гуртожитку обладнано дитячу ігрову кімнату, є актовий зал для дітей, спортивний зал, медпункт. На кожному поверсі сучасні кухні та санвузли. 

Під час ремонту тут здійснили підсилення фундаменту та оновили і утеплили фасад будівлі, зробили новий дах, поставили нові енергозберігаючі вікна та двері. Також в будівлі оновили систему теплопостачання, зробили ремонт у кімнатах та всіх побутових приміщеннях. Облаштували прибудинкову територію та дитячий майданчик.

Як зазначив Віталій Кличко, в планах міської влади - відремонтувати всі гуртожитки для працівників «Київпастрансу».

«Ми маємо дбати про умови, в яких живуть наші фахівці. А також - поліпшувати умови їх праці, соціальні стандарти, - сказав мер. - Тут, в оновленому, комфортному і гарному приміщенні мешкатимуть  професіонали, від злагодженої роботи яких залежить якість, а головне – безпека перевезення пасажирів у столиці», - зазначив Кличко.

Гуртожиток зараз вводять в експлуатацію і за два-три тижні транспортники заселяться в оновлені помешкання.

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