У КМДА пообіцяли найближчим часом повернути Києву гарячу воду через суд

Уже сьогодні підготовлений робочий варіант мирової угоди з «Нафтогазом».

НАК «Нафтогаз» та КП «Київтеплоенерго» відпрацювало робочий варіант мирової угоди, що має бути затверджена під час засідання Господарського суду м. Києва. Після цього буде укладений договір на постачання газу між НАК «Нафтогаз» та комунальним підприємством «Київтеплоенерго».

Про це сьогодні під час виступу на засіданні Київради заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає прес-служба відомства.

«Ми усвідомлюємо колосальну напругу та невдоволення частини киян, які досі не мають гарячого водопостачання у себе в домівках. Але вирішення проблеми залежало не тільки від міста. Й алгоритм, що був погоджений для вирішення ситуації із заборгованістю, має послідовний характер: виконання одного пункту дозволяє розпочати інший. На жаль, постанова Кабінету Міністрів України № 705, що була прийнята ще 29 серпня, виконана лише вчора. Тобто ввечері 3 жовтня Міністерство фінансів України переказало кошти НАК «Нафтогаз» як виконання зобов’язань державного бюджету на погашення різниці у тарифах на теплову енергію. Це, своєю чергою, дозволяє вирішити питання штрафів та пені, які були нараховані на основну частину заборгованості перед НАК «Нафтогаз», – сказав він.

Уже сьогодні підготовлений робочий варіант мирової угоди з «Нафтогазом». Угода має буде затверджена у Господарському суді м. Києва. Засідання призначене на 10 жовтня. Після отримання ухвали будуть укладені договори на постачання газу та відновлена робота об’єктів теплогенерації – ТЕЦ-6 та майже 200 котельних.

«Я хочу наголосити, що наразі без гарячої води через відсутність природного газу залишаються Оболонський, Подільський, Святошинський, переважна більшість споживачів Деснянського, невелика частина Дніпровського та Солом’янського районів. Гарячим водопостачанням забезпечені райони, що отримують теплоносій від ТЕЦ-5 (робота якої наразі забезпечена закупівлею комерційного газу), від Дарницької ТЕЦ, що працює на вугіллі, а також від сміттєспалювального заводу «Енергія». Київ понад чотири місяці лишається, по суті, без газу. Однак навіть у таких умовах нам вдалося не допустити загрози виникнення надзвичайної ситуації та зупинки процесів життєдіяльності», – пояснив він.

Довідково.

Нагадаємо, що в квітні 2018 року завершилася майже 17-річна угода міста із ПАТ «Київенерго»: функція постачання гарячої води й тепла перейшла до комунального підприємства «Київтеплоенерго», яке було спеціально створене для цієї роботи. Заборгованість за природний газ, що утворилися за період дії угоди з ПАТ «Київенерго», спричинила відсутність газу на ТЕЦ та котельних.

У результаті переговорів на рівні Уряду України та розгляду питання у суді Києву вдалося досягнути більш прийнятних умов для вирішення заборгованості за газ: питання штрафів та пені вирішується окремо, а предметом переговорів є лише та заборгованість, що має джерела для компенсації.