Кличко закликав чиновників якнайшвидше повернути киянам гарячу воду

Він нагадав, що місто знаходиться фактично у блокаді протягом 4 останніх місяців - відколи Києву не постачають газ. Відтак, близько 3 тисяч будинків на сьогодні не мають гарячої води.

Я сподіваюся, всі сторони розуміють серйозність ситуації з відсутністю гарячого водопостачання та наближенням опалювального сезону в столиці і нарешті почнуть діяти по-державницьки.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час відкриття засідання Київської міської ради.

"Найбільше сьогодні хвилює і міську владу, і киян – майбутній початок опалювального сезону. Тепло і гаряча вода в домівках мешканців столиці", - сказав Кличко.

Він нагадав, що місто знаходиться фактично у блокаді протягом 4 останніх місяців - відколи Києву не постачають газ. Відтак, близько 3 тисяч будинків на сьогодні не мають гарячої води.

"Нам невдовзі розпочинати опалювальний сезон. Всі говорять про допомогу Києву у вирішенні цього питання. Зараз я хотів би, щоб профільний заступник Петро Пантєлєєв доповів депутатам і киянам про те, які кроки здійснює міська влада для того, аби угода з «Нафтогазом» була підписана. І від кого це іще залежить, - наголосив мер. - Я сподіваюся, всі сторони розуміють серйозність ситуації і нарешті почнуть діяти по-державницьки", - підсумував він.

Петро Пантєллєв повідомив, що напрацьовано текст мирової угоди з НАК «Нафтогаз», який зараз узгоджують всі зацікавлені сторони.

«10 жовтня, після засідання суду, ми зможемо підписати цю мирову угоду, і тоді - відновити постачання гарячої води та почати опалювальний сезон. Навіть в таких складних умовах ми змогли уникнути надзвичайних ситуацій», - Петро Пантєлєєв.