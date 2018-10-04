Кличко здивував гостей конгресу WBC, заспівавши хіт The Beatles

Свій талант до гри на гітарі Кличко продемонстрував, виконавши разом з Маурісіо Сулейманом та невеликим рок-гуртом хіт The Beatles "Let it be!".

Мер Києва, вічний чемпіон WBC Віталій Кличко разом із зірками світового боксу - учасниками конгресу Всесвітньої боксерської ради, який вперше відбувається в Києві, взяв участь у шоу “WBC має таланти”.

"Я радий, що конгрес WBC нарешті відбувається в Києві. І сьогодні у нас цікавий вечір. Ми покажемо, що боксери, живуть не тільки боксом – у нас є багато інших хобі і талантів. Тому ми приємно вас здивуємо", - пообіцяв Віталій Кличко відкриваючи вечір талантів, передає його прес-служба.

Свій талант до гри на гітарі Кличко продемонстрував, виконавши разом з Маурісіо Сулейманом та невеликим рок-гуртом хіт The Beatles "Let it be!".

Вічний чемпіон грав на гітарі і співав, а президент WBC Маурісіо Сулейман виконував партію на ударних і теж підспівував.

Також у шоу талантів взяли участь відомі рефері, промоутери, менеджери WBC.

Нагадаємо, 56-тий конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC) розпочався в столиці України 1 жовтня. До Києва приїхали зірки світового боксу Леннокс Льюіс, Евандер Холіфілд, Ерік Моралес, я Оскар Де Ла Хойя та багато інших. Прибули також президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери та функціонери. Всього в столицю України для участі у конгресі приїхало близько 700 учасників зі 166 країн світу. Триватиме конгрес до 5 жовтня.