Кличко про напад на Гусовського: це неприпустимо, поліція має негайно знайти винних

На першому поверсі приміщення КМДА напали на депутата Київради Сергія Гусовського.

Мер Києва Віталій Кличко оголосив, що початок сесійного засідання Київради перенесено на середину дня через безлади на першому поверсі приміщення КМДА та побиття депутата Київради Сергія Гусовського.

«У нас сьогодні сталася неприпустима ситуація. Перед початком засідання побили депутата Київради Сергія Гусовського. Його облили зеленкою, збили з ніг та витягли на вулицю. Зараз депутат у лікарні. Також влаштували безлади на першому поверсі приміщення КМДА, - відзначив мер. - Зараз поліція повинна розібратися з цією ситуацією. Ми звертаємося до керівництва правоохоронних органів, негайно виявити всіх винних у безладах та побитті і притягнути їх до відповідальності. Ми запросили сюди керівника столичної поліції доповісти депутатам про дії правоохоронців в з‘ясуванні того, що відбулося. Такі провокації треба присікати!», - цитує Кличка його прес-служба.