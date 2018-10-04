На прем’єрі фільму про Голокост Кличко пообіцяв відкрити в Києві Меморіал світового рівня

Він нагадав, що сьогодні актуальним питанням для столичної влади є створення Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

Мер Києва Віталій Кличко відвідав показ документального фільму про Голокост «Дорога в Бабин Яр», що відбувається в Колонній залі КМДА. Фільм створений ізраїльським режисером, колишнім радянським дисидентом Борисом Мафциром.

«Минулої суботи Київ, Україна та увесь світ схиляли голови в знак пам’яті про жертв Голокосту. 77 років тому, у вересні 1941 року, в Києві сталася страшна трагедія. У Бабиному Яру закатували понад 100 тисяч людей. Більшість з них були євреями. З того часу Бабин Яр став одним із символів Голокосту, жахливого злочину нацистів», - сказав Кличко, передає його прес-служба.

Він нагадав, що сьогодні актуальним питанням для столичної влади є створення Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». Так, минулого року на зустрічі Наглядової ради Меморіального центру у київській мерії були обговорені необхідні для реалізації цього проекту кроки. Навесні цього року було підписано Меморандум про співпрацю у створенні на території Києва такого Меморіального центру з міністерствами культури та освіти, Національним історико-меморіальним заповідником «Бабин Яр» та Благодійним фондом «Меморіал Голокосту «Бабин Яр».

«Ми працюємо над втіленням цієї ідеї. Я, як мер Києва, докладу всіх зусиль, щоб реалізувати цей проект. Адже дуже важливо пам'ятати історію, робити висновки з помилок минулого, щоб такі трагедії ніколи не повторювалися, - наголосив міський голова та додав, що Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» в Києві має бути такого ж рівня, як Яд Вашем в Єрусалимі та Меморіал Голокосту у Вашингтоні.

«Поки жива пам'ять про Голокост, поки ми пам'ятаємо кожну його жертву, кожного Праведника народів світу, поки ми пам'ятаємо історію, Голокост не повториться. Ні для євреїв, ні для кримських татар, ні для українців, ні для будь-яких народів світу», - підсумував він.

Після показів у Нью-Йорку й Тель-Авіві прем’єра документального фільму «Шлях до Бабиного Яру» ізраїльського режисера Бориса Мафцира відбулася у Києві. Стрічка демонструє історію 100 перших днів Голокосту в окупованій Україні 1941 року на підставі свідчень останніх живих очевидців народження системи масового знищення євреїв у Європі.

«Шлях до Бабиного Яру» – це восьмий фільм багатосерійного документального циклу «Слідами невідомого Голокосту», присвяченого трагічній долі євреїв на захоплених нацистами територіях тодішнього СРСР.