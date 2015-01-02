Кличко призначив нового директора "Київтранспарксервісу"

Відповідне розпорядження від 29 грудня 2014 р. оприлюднено на офіційному сайті київської влади.

Згідно з документом, Магомедова звільнено з 29 грудня, а Першин розпочав виконання обов’язків 30 грудня.

У цьому ж документі зазначається, що вважається таким, що втратив чинність, пункт розпорядження мера від 4 вересня 2014 р. щодо відсторонення Магомедова від посади.

Як повідомляв УНІАН, Кличко розпорядженням від 16 липня призначив керівником КП «Київтранспарксервіс» Магомедова.

На початку жовтня Київраду пікетували більш як 100 підприємців, які пов`язані з паркувальним бізнесом, і вимагали звільнити директора Магомедова та його заступника Ігоря Астахова.

Читайте такожКличко призначив своїм першим замом Ніконова - забудовника Києва та партнера Фірташа Тоді Кличко в інтерв’ю журналістам, коментуючи пікет, заявив, що Магомедов відсторонений від виконання обов’язків керівника підприємства ще два тижні тому, але ця інформація не дійшла чомусь до власників паркувальних майданчиків.