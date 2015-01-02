Кличко сподівається зробити капітальний ремонт доріг у Києві в 2015 році

Про це Кличко заявив в ефірі телеканалу «Київ», підбиваючи підсумки 2014 року, інформує прес-служба столичної держадміністрації.

Він зазначив, що у Києві 1600 км доріг, 90% яких потребують ремонту, деякі останній раз ремонтувалися ще 50-60 років тому. Цього року в столиці було відремонтовано покриття на 14 вулицях, що було у критичному стані.

«Ми розуміємо, що 14 – це крапля в морі, тому наступного року продовжимо ремонтувати дороги на столичних вулицях», – зазначив Кличко.

Читайте такожКличко обіцяє презентувати бюджет Києва в першій половині січняМіський голова додав, що «Київавтодор» уже має список вулиць, де проводитиме капітальний ремонт у 2015 році.

«Враховуючи, що після зими стан доріг погіршиться, ми будемо кидати навесні усі сили, щоб відремонтувати київські шляхи. Сподіваюся, що ми зможемо передбачити в бюджеті достатньо коштів для необхідних робіт», – підкреслив міський голова.