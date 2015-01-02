У Києві затримали учасника сутички із журналістами з РФ під час ходи на честь Бандери

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві,

Учора у центрі столиці сталася сутичка між журналістами одного з російських телеканалів та учасниками масового заходу. У результаті сутички оператору пошкодили відеокамеру, а у журналіста відібрали мобільний телефон.

Читайте такожУ Москві на Манежній площі затримали українця - дали 15 дібПрацівниками Шевченківського райуправління події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ч.2 ст. 186 (Грабіж).

Правоохоронці затримали підозрювану особу. Наразі чоловікові оголошено про підозру у вчиненні обох кримінальних правопорушень.

*** За даними ЗМІ, сутичка сталася за участі журналістів російського телеканалу LifeNews у Києві 1 січня під час смолоскипної ходи, присвяченій 106-ї річниці від дня народження провідника ОУН Степана Бандери.