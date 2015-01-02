У смолоскипній ході у Києві взяли участь понад 2 500 осіб
04:13, 02 січня 2015Київ
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У Києві 1 січня у смолоскипній ході з нагоди 106-ї річниці з дня народження Степана Бандери взяли участь більше 2 500 осіб.
У смолоскипній ході взяли участь більше 2500 чоловік \ @vo_svoboda
Про це повідомили у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління (ГУ) МВС в Києві. "Понад 2 500 учасників смолоскипної ходи пройшли колоною від парку ім. Шевченка до Майдану Незалежності", - йдеться в повідомленні.
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Під час ходи громадський порядок забезпечували 300 співробітників міліції і бійців Національної гвардії.
"Близько 20:00 години всі анонсовані урочистості завершилися. Порушень громадського порядку столичними правоохоронцями зафіксовано не було", - зазначили в ГУ МВС у Києві.
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