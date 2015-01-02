У смолоскипній ході у Києві взяли участь понад 2 500 осіб

Про це повідомили у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління (ГУ) МВС в Києві. "Понад 2 500 учасників смолоскипної ходи пройшли колоною від парку ім. Шевченка до Майдану Незалежності", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Києві почався марш до дня народження Бандери (фото)

Під час ходи громадський порядок забезпечували 300 співробітників міліції і бійців Національної гвардії.

"Близько 20:00 години всі анонсовані урочистості завершилися. Порушень громадського порядку столичними правоохоронцями зафіксовано не було", - зазначили в ГУ МВС у Києві.