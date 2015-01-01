У Києві завершилась смолоскипна хода: говорили про Бандеру та п'яту колону
Учасники смолоскипної ходи в Києві на честь річниці з дня народження Степана Бандери провели віче на Майдані Незалежності, завершивши його молитвою «Отче наш» та виконанням гімну України.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, на Майдані Незалежності під час віче виступали лідери «Свободи» та проводу «Правого сектора», а також бійці батальйону ОУН, який воює на сході України в Пісках Донецької області. Учасники у своїх виступах згадували всіх, хто загинув за Україну, хто поліг у боротьбі за свободу і незалежність, за суверенітет нашої держави.
Читайте такожУ Києві почався марш до дня народження Бандери (фото)Учасники акції переконані, що Революція Гідності не закінчилась, і що в Україні потрібно продовжити боротьбу з п’ятою колоною і прибічниками Москви. Окрім того учасники віче висловилися за створення в Україні єдиної помісної церкви.
Як повідомляв УНІАН, понад дві тисячі прихильників ВО «Свободи» та «Правого сектора» розпочали спільну смолоскипну ходу з нагоди 106-річниці з дня народження Степана Бендери.
Колона розпочала ходу від пам’ятника Тарасу Шевченку і рухається по вулиці Володимирській, повертає на бульвар Шевченка і по бульвару спустившись до Бессарабської площі, планує провести віче на Майдані Незалежності.