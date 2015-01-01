У Києві завершилась смолоскипна хода: говорили про Бандеру та п'яту колону

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на Майдані Незалежності під час віче виступали лідери «Свободи» та проводу «Правого сектора», а також бійці батальйону ОУН, який воює на сході України в Пісках Донецької області. Учасники у своїх виступах згадували всіх, хто загинув за Україну, хто поліг у боротьбі за свободу і незалежність, за суверенітет нашої держави.

Читайте такожУ Києві почався марш до дня народження Бандери (фото)Учасники акції переконані, що Революція Гідності не закінчилась, і що в Україні потрібно продовжити боротьбу з п’ятою колоною і прибічниками Москви. Окрім того учасники віче висловилися за створення в Україні єдиної помісної церкви.

Як повідомляв УНІАН, понад дві тисячі прихильників ВО «Свободи» та «Правого сектора» розпочали спільну смолоскипну ходу з нагоди 106-річниці з дня народження Степана Бендери.

Колона розпочала ходу від пам’ятника Тарасу Шевченку і рухається по вулиці Володимирській, повертає на бульвар Шевченка і по бульвару спустившись до Бессарабської площі, планує провести віче на Майдані Незалежності.