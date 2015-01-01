У Києві почався марш до дня народження Бандери (фото)

Як повідомляє кореспондент УНІАН, колона розпочала ходу від пам’ятника Тарасу Шевченку і рухається вулицею Володимирською, повертає на бульвар Шевченка і бульваром спустившись до Бессарабської площі, планує провести віче на Майдані Незалежності.

У ході беруть участь як колишні, так і чинні депутати Верховної Ради України від ВО «Свобода».

Лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок перед початком ходи повідомив журналістам:

«В умовах війни, всі згадують про фрази і про ідеї Степана Бандери щодо північного сусіда, а саме, що з Москвою не можна домовлятися, і Москва є агресором». У свою чергу депутат Верховної Ради України від ВО «Свободи» Андрій Іллєнко заявив, що учасники акції вимагають, щоб всі борці за незалежність України, зокрема Степан Бандера та Роман Шухевич були офіційно вшановані та визнані на державному рівні національними героями.

Читайте такожМарш на честь Бандери охоронятимуть міліція та НацгвардіяВсі учасники ходи запалили спомолоскипи та виголошують гасла: «Одна мова, одна нація, одна Батьківщина – це Україна!», «Пам’ятай чужинець – тут панує українець!», «ОУН-УПА – державне визнання!», а також «Бандера, Шухевич - герої народу, вони воювали за нашу свободу!»

Учасники ходи тримають в руках прапори «Свободи», «Правого сектору» Народного руху України та Конгресу українських націоналістів.

На початку колони молода дівчина разом зі священиком несуть портрет Степана Бандери, а за ними - розгорнутий великий червоно-чорний стяг. Хода відбувається виважено і спокійно, колону супроводжує незначна кількість представників правоохоронних органів.