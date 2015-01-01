Більше 40 тисяч людей зустріли Новий рік на Софійській площі Києва

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, 2015 рік тут зустрічали у супроводі симфонічного оркестру «Київ-Класик». Старт новорічного святкування на Софійській площі дав Київський міський голова Віталій Кличко, який привітав киян та гостей столиці. Новий рік на Софійській площі розпочався з виконання Гімну України.

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Надзвичайних ситуацій у ніч на 1 січня у столиці зареєстровано не було. За даними управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища, не було і проблем з теплопостачанням - мережі опалення, енергопостачання і водопостачання функціонують у нормальному режимі.

Згідно з інформацією Департаменту охорони здоров'я, протягом доби середньооблікова кількість викликів бригад швидкої медичної допомоги не зросла, а до медиків, які чергували на Софійській площі, звернулися лише троє людей.