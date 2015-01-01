У Києві вночі горів пансіонат ветеранів праці
13:43, 01 січня 2015Київ
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Причини виникнення пожежі з'ясовує слідчо-оперативна група Деснянського району
Було евакуйовано 32 людини / www.1366x768.ru
Сьогодні вночі стался пожежа у Київському пансіонаті ветеранів праці (вул. Жукова, 2).
Як повідомили УНІАН у ГУ ДСНС України у м.Києві, на місце події негайно прибув черговий підрозділ 19-Держаної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники провели розвідку приміщень, під час якої виявили двох осіб, які перебували в палаючій кімнаті та намагались самостійно загасити пожежу. Чоловіка та жінку було евакуйовано, пожежу ліквідовано.
Причини виникнення пожежі з’ясовує слідчо-оперативна група Деснянского району. Жертв і постраждалих немає. Було евакуйовано 32 особи.
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