У Києві вночі горів пансіонат ветеранів праці

Сьогодні вночі стался пожежа у Київському пансіонаті ветеранів праці (вул. Жукова, 2).

Як повідомили УНІАН у ГУ ДСНС України у м.Києві, на місце події негайно прибув черговий підрозділ 19-Держаної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники провели розвідку приміщень, під час якої виявили двох осіб, які перебували в палаючій кімнаті та намагались самостійно загасити пожежу. Чоловіка та жінку було евакуйовано, пожежу ліквідовано.

Причини виникнення пожежі з’ясовує слідчо-оперативна група Деснянского району. Жертв і постраждалих немає. Було евакуйовано 32 особи.